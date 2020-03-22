Kılıçdaroğlu'ndan kardeşi Fikriye Dalgıç'a son görev

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kardeşi Fikriye Dalgıç'ı eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve çocukları ile birlikte mezarlıkta son yolculuğuna uğurladı.

Merhume Fikriye Dalgıç'ın naaşı Kocaeli'nin Derince İlçesi'ne bağlı Toylar Köyü'ne defnedildi.



KOCAELİ’NDE DEFNEDİLDİ

İstanbul Sarıgazi Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından merhumenin cenazesi defnedilmek üzere Kocaeli’nin Derince ilçesine getirildi.

Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kardeşi Fikriye Dalgıç için düzenlenen cenaze törenine, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve çocukları ile birlikte katıldı. Merhume Fikriye Dalgıç'ın naaşı Kocaeli'nin Derince İlçesi'ne bağlı Toylar Köyü'nde bulunan mezarlığa defnedildi.

GENEL MERKEZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cenaze töreni öncesinde CHP Genel Merkezi’nden cenazeye katılım olmaması için açıklama yapılmıştı.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

*Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na değerli kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı nedeniyle baş sağlığı diliyoruz. Kederli aileye sabır temenni ediyoruz. Allah rahmet eylesin.

*Genel Başkanımız, korona virüs salgını nedeniyle cenazeye katılım gösterilmemesini, merhumenin dualar ile yad edilmesini istediler. Saygılarımızla vatandaşlarımıza ve parti teşkilatlarımıza duyururuz.

CENAZE NAMAZI SANCAKTEPE CEMEVİ'NDE KILINDI

Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıgazi Cemevi’nde kılınan cenaze namazına katılmamıştı.