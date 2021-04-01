Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın projesine destek

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlatmış olduğu "Yeşilin Başkenti" projesine katkıda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlatmış olduğu "Yeşilin Başkenti" projesinden 1881 adet fidan aldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş'ın başlatmış olduğu "Yeşilin Başkenti" projesinden 1881 adet fidan aldığını açıkladı. "Dikilecek fidanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm İstiklal Kahramanlarımızın hatırasıyla büyüyecek" diyen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Milli Mücadele'nin karargahı Ankara'da başlattığı Yeşilin Başkenti projesinden 1881 adet fidan satın alıyorum. Dikilecek fidanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm İstiklal Kahramanlarımızın hatırasıyla büyüyecek."