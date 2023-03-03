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Kılıçdaroğlu'ndan SOL Parti'ye ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan SOL Parti'ye ziyaret
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CHP Genel Başkanlı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet SOL Parti'yi ziyaret etti. CHP heyeti ile SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'in başkanlığındaki SOL Parti heyeti görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30'da SOL Parti'yi ziyaret etti.

SOL Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyetini SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen karşıladı.

 Görüşmede İşleyen'in yanı sıra SOL Parti MYK Üyeleri Mehmet Soğancı, Dilara Kurtuluş, Göksu Cengiz de yer aldı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, heyetlerarası görüşmenin ardından ayaküstü birebir sohbet etti.

 ÖNDER İŞLEYEN: GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Önder İşleyen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, depremler sonrasında büyük bir dayanışma seferberliği yaşandığını, görüşmede toplumun yaralarını sarmaya nasıl devam edeceklerini konuştuklarını söyledi.

Görüşmenin aynı zamanda Mersin ve İstanbul'daki protestolarda gözaltına alınan partililer için bir geçmiş olsun ziyareti niteliği taşıdığını belirten İşleyen, "Bizim için bu dayanışma ziyareti çok anlamlıydı" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı sorulan İşleyen, "Adaylık konusunu ele almadık. Sorumluluğumuzun farkındayız, SOL Parti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler sol parti kemal kılıçdaroğlu görüşme
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