Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a yanıt: Buradan size ve temsil ettiğiniz kimliğe ekmek çıkmaz

Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında Uğur Dündar'ın "Tarih onu affetmeyecek" şeklindeki yorumuna cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar'a çok sert bir yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat hatırlatmasıyla Dündar'ı, "28 Şubat sürecinin alt yapısında emeği olan, iş başörtü sorununa geldiğinde; "İnadına mini etek, inadına dekolte" sloganlarına katkı sunan Uğur Dündar" sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu Dündar'a ayrıca, "Tesettür Faciası" başlığıyla, toplumdaki kutuplaşmanın her daim ekmeğini yiyen, fildişi kulelerinin tepesindeki konforlu alanını inşa edebilmek için büyük "fedakarlıklar" yapan, andıçların Uğur Dündar'ı. Her alanda, mevcut baskıcı iktidarın, sizin de içerisinde arkadaşlarınızın olduğu (ki bence onlar öyle sanıyor) muhalifler, davalarla, hapislerle, saldırılarla mücadele edip bedel öderken, sizin çarkınız yine "şanlı şanlı" döner Uğur Bey" sözleriyle cevap verdi.

X hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun Dündar'a verdiği yanıtın tamamı şöyle:

"Geçmişe ve Geleceğe Not düşelim! Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur. Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin "Bizim Uğur"u, TRT Genel Müdürü. Bizim kuşağın onur abidelerinden Tarık Akan'ın yumruklaştığı, dürüst ve mücadeleci gençlik-kafalarında bitlerle işkencelerden geçerken-ayağına taş değmemiş, nezaket ziyaretlerinin müdavimi Uğur Dündar. "Gün geçmiyor ki" cümlesiyle başladığı her haber programında, fonda gerilim müzikleriyle süslediği ve toplumun inanç noktalarına temas ederek 28 Şubat sürecinin alt yapısında emeği olan, iş başörtü sorununa geldiğinde; "İnadına mini etek, inadına dekolte" sloganlarına katkı sunan Uğur Dündar. Sağlık skandalı haberi adı altında "Tesettür Faciası" başlığıyla, toplumdaki kutuplaşmanın her daim ekmeğini yiyen, fildişi kulelerinin tepesindeki konforlu alanını inşa edebilmek için büyük "fedakarlıklar" yapan, andıçların Uğur Dündar'ı. Her alanda, mevcut baskıcı iktidarın, sizin de içerisinde arkadaşlarınızın olduğu (ki bence onlar öyle sanıyor) muhalifler, davalarla, hapislerle, saldırılarla mücadele edip bedel öderken, sizin çarkınız yine "şanlı şanlı" döner Uğur Bey. Senin de bildiğin ama hiç hoşuna gitmeyecek bir sır vereyim; Biz helalleştik… Bu ülkede, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakın oy vermeyi, adını duyunca besmele çeken muhafazakârlarımızla helalleştik. 1960'lardan kalma sağ sol kavgasının kötü mirasıyla yüzleştik. Bizlere inançsız ve din düşmanı gözüyle bakan sağcı kardeşlerimizle de helalleştik. İç Anadolu ve doğusu dahil, bırakın milletvekili çıkarmayı temsilci gönderemediğimiz şehirlerimizle konuştuk, anlaştık, helalleştik. Darbelerle, 28 Şubatlarla, faili meçhul cinayetlerle, idamlarla yüzleştik.

'ŞAHSIMA DİLEDİĞİNİZ KADAR SALDIRABİLİRSİNİZ'

Geçmişte yaşadığımız bütün travmalarımızı, öfkelerimizi, intikam duygularımızı ebediyen toprağa gömdük. Bütün farklılıklarımızı kabul ettik, sevdik ve kucaklaştık. Artık buradan size ve temsil ettiğiniz kimliğe ekmek çıkmaz! Bunu vatanperver dostlarımızla yaptık. Başta kıymetli dostum Sayın Karamollaoğlu olmak üzere 6'lı masanın liderleri ile yaptık. Nasıl yaptığımızı da anlatayım. Berkin Elvan'a da ağladık, Eren Bülbül'e de. Sinan Ateş ile de vurulduk, Tahir Elçi ile de. Deniz Gezmiş'le de sehpaya çıktık, Mustafa Pehlivanoğlu ile de… Ergenekon kumpası mağdurlarına da destek olduk, suçsuz günahsız KHK mağdurları anaokulu öğretmenlerine de. Yürüdük Uğur Bey. Hak için halk için yürüdük. Yolumuza kurşunlar bırakıldı yürüdük. Pislikler döküldü yürüdük. Terör örgütleri kuşun sıktı, linçlendik, içerisinde bulunduğumuz ev için "Yakın o evi" dediler, defalarca ölüm tehditleri ve suikastlara karşı yürüdük. Cumhuriyet Halk Partisi çok değişti Uğur Bey. Artık toplumun büyük bölümünü öcü gibi gördüğü bir parti değil. Bakın TV programında değerli kardeşim Cemal Enginyurt, size karşı millet ittifakını ve helalleşmemizi nasıl savunuyor, siz ise nasıl da inkar ediyorsunuz. Siz hiç değişmemişsiniz! Hala 1970’lerde, 80’lerde, 90’larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz! Toplumun inanç ve değerleri ile siz ve temsil ettiğiniz kimliğiniz, mıknatısın iki ayrı kutbu gibisiniz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve toplumsal barışa yaklaştıkça seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü kardeşlerimiz, bütün kırgınlıklarını unutan Kürt kardeşlerimiz, vatanperverlik çatısı altında bütünleştiğimiz sağcı kardeşlerimiz, kısacası bu ülkenin ötekileri bizden uzaklaşıyor. Buna müsaade edemeyiz. Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın Uğur Bey bunlar gerçekler. Bana, canlı yayınlarda Dış devletlerin ajanı olup olmadığımı soracak kadar dengenizi yitirdiniz, ses çıkarmadım. Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem. Kendi adaylığımı dayatmak için siyasi rüşvet dağıttım iddialarınıza susarım ama 6'lı masa bileşenlerine "siyasi rüşvet aldınız" imasına susmam, bu birlikteliği bozdurmam!"

DÜNDAR NE DEMİŞTİ

Sözcü TV'de yayımlanan bir programda yerel seçimi değerlendiren Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu için "Tarih onu affetmeyecek" diyerek şunları söylemişti.

“Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir fırsatı kaçırmışız, eğer sayın Ekrem İmamoğlu’na siyaset yasağının getirildiği gün sayın Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gitmek yerine, sayın Meral Akşener gibi Saraçhane’ye gelmiş olsaydı ve orada sayın Ekrem İmamoğlu’nun kolunu kaldırarak ‘İşte bizim Cumhurbaşkanı adayımız sayın İmamoğlu’dur, hodri meydan, gelin bakalım yasağınızı koyun’ ya da sayın Mansur Yavaş’ın aynı şekilde bir vesile ile kolunu kaldırıp ‘Cumhurbaşkanı adayımız budur ’demiş olsaydı şimdi biz bambaşka bir Türkiye’de olacaktık ve bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Buna bence Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiç hakkı yokmuş, Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek.”

Dündar’ın yorumuna karşı çıkan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise şunları söylemişti:

“Nasıl bu söylem doğru olabilir! Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 500 bin oy, Cumhur İttifakı’nın tamamı 22 milyon 400 bin oy aldı 2024 Mart’ta. Seçimi kazanmış mı olduk, 22 milyon 400 bin oyla, yani Ekrem’i aday yapsaydık, Mansur’u aday yapsaydık, Kemal bey aday olmasaydı, müthiş bir sonuç aldık, seçim kazanılmış mı oldu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüzde 37 ile birinci olması… yani varsayım üzerinden hakaret edilmez ki. Bu ülkede şu an eğer Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinciliğini konuşuyorsak ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Allah razı olsun’ dememiz lazım. Halil İbrahim sofrası kurarak bu ülkede kardeşliği beraberliği getirmiş oldu”