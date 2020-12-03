Kılıçdaroğlu’ndan videolu cevap: Yalancılara, iftiracılara işte yanıt…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun terörist cenazelerine katıldığı iddialarına partisinin Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı bir konuşmanın görüntüsüyle Twitter üzerinden yanıt verdi.



Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımda ‘Yalancılara, iftiracılara işte yanıt’ ifadelerini kullanırken, Özgür Özel söz konusu videodaki konuşmasında şunları söyledi:

“Ben aylardır gördüğüm görüntülerden ve yapılan işten o kadar utanç duyuyorum Türkiye medyası adına ama görülüyor ki buna inanan milletvekilleri var. Şimdi size açıkça söylüyorum. Bu konu benim özel bilgimde ve özel ilgi alanımda.”



“Sayın Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır önceki baro başkanı Tahir Elçi cenazesindeki, tabutun üstüne PKK bayrağı ‘photoshop’lanmış, bir tane bu var dönen.”



ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, “Biz teröristlerle savaşırken, bunların milletvekilleri onların tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar” dedi.