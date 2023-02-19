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  3. Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e rest: ''Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacak!''

Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e rest: ''Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacak!''

Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e rest: ''Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacak!''
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, online eğitim kararına ilişkin olarak "YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelerin tatil edilerek, online eğitim yapması kararına bir kez daha tepki gösterdi. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın" dedi. 

 Kılıçdaroğlu, "Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın" diye kaydetti. 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2 gün önce depremin ardından uzaktan eğitime geçirilen üniversiteler ile ilgili açıklamada bulunarak nisan ayı başında alınan kararın yeniden değerlendirileceğini ve gerekirse hibrit sisteme geçileceğini duyurmuştu. 

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu yök yüksek öğretim kurulu
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