Kılıçdaroğlu'nun 40 yıl hapis istenen avukatı beraat etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'ye yardım etmek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen avukat Celal Çelik'in beraatine karar verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, "FETÖ'ye yardım etmek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ'nün avukatlık yapılanması" soruşturması kapsamında, Celal Çelik 15 Eylül 2017'de gözaltına alındı. Çelik, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Çelik hakkında "FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Celal Çelik, avukatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ile CHP’li milletvekilleri katıldı.

Savcı mütalaasında Çelik’in "FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım" ve "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından delil yetersizliğinden beraatini, "zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçundan ise cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Çelik, kendisine ait olmayan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığını belirterek, "Soruşturmanın başından beri hesabın benim adıma açılmış ancak bana ait olmadığını söyledim. Nitekim bu hesabın bana ait olduğu ispatlanamadı. Ayrıca çıktığım televizyon programında yaptığım yorumlar nedeniyle de ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak'la suçlandım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı olmazsam burada yargılanmayacaktım. Haksız ve hukuksuz bir şekilde yargılanıyorum. Bana yapılanların hesabını elbette hukuk önünde soracağım. Bir insanın onuru ve haysiyeti ile bu kadar kolay oynanmamalı. Ben suç işlemedim. Ne karar verirseniz verin, kendimi biliyorum. İsnat edilen tüm eylemler yönünden beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Çelik'in "terör örgütüne yardım" ve "zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçlarından, "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması ve delil yetersizliği" gerekçesiyle; "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da eylemi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek beraatına karar verdi.