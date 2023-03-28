Kılıçdaroğlu’nun avukatı kararı ''Erdoğan’dan ve yargısından kurtuluyoruz'' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, “Erdoğan’dan ve Erdoğan Yargısından kurtuluyoruz” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik’in Man Adası belgeleriyle ilgili AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Davaya bakan Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi, Celal Kılıç’ın beraatına karar verdi.

Sosyal medya hesabından kararı duyuran Celal Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanına Hakaret iddiası ile yargılandığım (Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki) davanın bugünkü duruşmasında hakkımda BERAAT kararı verildi! “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen yolsuzluk eleştirilerinin haklı ve tartışılmaz dayanakları vardır!

Sıfırlama Tapeleri ve MAN Adası belgeleri gerçektir; RTE, oğluna ‘Paraları Sıfırla’ demiştir! Diktatör gittiğinde Yargı esareti de sonlanır!” Şeklindeki söz ve eleştirilerimin suç olmadığı, tamamıyla haklı eleştiri kapsamlı olduğu Mahkeme tarafından hüküm altına alınmış oldu… Arkası gelecek! Erdoğan’dan ve Erdoğan Yargısından kurtuluyoruz…”