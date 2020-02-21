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  3. 21 Şubat 2020 23:14

Kılıçdaroğlu'nun avukatından çağrı: ''Yer yerinden oynayacak''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından basın mensuplarına çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatından çağrı: ''Yer yerinden oynayacak''
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından açık çağrı yaptı. Çelik, paylaşımında 24 Şubat Pazartesi günü çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Medya kuruluşları ve basın mensuplarına açık çağrı! 24 Şubat (Pazartesi) günkü İstanbul Anadolu Adliyesindeki (6.ACM, saat 10:45) duruşmama ve sonrasında yapacağımız basın açıklamasına mutlaka bekliyoruz!

Gelmezseniz pişman olursunuz!

Yer yerinden oynayacak!

Sürprizim var!"

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kemal kılıçdaroğlu , celal çelik
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