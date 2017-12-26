Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası !

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'a FETÖ üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, diğer sanıkları ise 9'ar yıl hapisle cezalandırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davasında tutuklu olarak yargılanan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Doç Dr Fatih Gürsul hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. ByLock kullandığı tespit edilen Gürsul'un, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) raporunda 28 bin 66 kez ByLock'a giriş yaptığı belirtildi. Mahkeme, Gürsul'un cezasında, yargılama sürecindeki davranışları, pişmanlığını dile getirmemiş olmaması nedeniyle iyi hal indirimi yapmadı.

DİĞER SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, ByLock kullandıkları tespit edilen diğer tutuklu sanıklar Hakan Doğan, Mustafa İsmail, Kasım Karagöz, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Uğur Tuncel, Adem Sezgin Uzun, tutuksuz sanıklar Elif Yaprak Saraç, Mehmet Akif Altun'a ise 9'ar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 8 sanığın cezasında da indirim yapmadı.

Tutuksuz sanık Turgay Atasoy'a verilen 9 yıl hapis cezası ise "yargılama sürecindeki davranışları, ifade ve savunmasında kısmı ikrarı lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek" 7,5 yıla indirildi.

Mahkeme heyeti, Fatih Gürsul, Hakan Doğan, Mustafa İsmail, Kasım Karagöz, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Uğur Tuncel, Adem Sezgin Uzun'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan Fatih Gürsul, Adem Sezgin Uzun, Akif Emre Kutlu, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail, Turgay Atasoy ve Uğur Tuncel'in 2014'te "ByLock"la yoğun şekilde iletişim kurduklarını belirti.