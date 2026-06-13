  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü açıkladı: CHP'de 3 kritik isim daha görevden alınacak!

Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü açıkladı: CHP'de 3 kritik isim daha görevden alınacak!

Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü açıkladı: CHP'de 3 kritik isim daha görevden alınacak!
Güncelleme:

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden kritik atama açıklaması geldi. İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarının ile grup başkanvekillerinin değiştirileceğini duyurdu.

Yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönem teşkilat stratejisi netleşmeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, katıldığı tv100 canlı yayınında parti örgütlerinde yaşanacak kritik görev değişikliklerine dair önemli detaylar paylaştı. 

İstanbul, Ankara ve İzmir İl Başkanları Görevden Alınıyor

Ali Haydar Fırat'ın açıklamalarına göre, Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim kadrosunu şekillendirme süreci Türkiye'nin en büyük üç kentinden başlayacak.

Canlı yayında kamuoyuyla paylaşılan teşkilat planlamasının satır başları şu şekilde...

CHP'nin en kritik örgütleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıklarında görev değişimine gidilecek. Fırat, büyük olasılıkla mevcut il başkanlarının görevden alınarak yerlerine yeni atamaların yapılacağı bir sürecin yaşanacağını belirtti.

Grup Başkanvekillerine Yeni Atama

Değişim rüzgarı sadece il örgütleriyle sınırlı kalmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubunda da revizyona gidilerek, çok yüksek ihtimalle yeni CHP Grup Başkanvekilleri atanacak.

 Yeni atamalar sürecinde izlenecek yola da değinen Fırat, Kılıçdaroğlu'nun net bir tavır sergilediğini vurguladı. Bu kapsamlı değişimler yaşanırken, partilileri birbiriyle karşı karşıya getirecek adımlardan kesinlikle kaçınılacağı ifade edildi.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor
Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor
Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu!
Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu!
Etiketler kemal kılıçdaroğlu CHP il başkanı Ali Haydar Fırat İstanbul İl Başkanı Ankara il başkanı İzmir il başkanı CHP grup başkanvekili mutlak butlan mutlak butlan kararı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sağanak yağışlar bir ilimizi daha vurdu! Ortaya çıkan manzara inanılır gibi değil! Sağanak yağışlar bir ilimizi daha vurdu! Ortaya çıkan manzara inanılır gibi değil! ABD ve İran anlaştı; Trump, nükleer uzlaşmayı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu ABD ve İran anlaştı; Trump, nükleer uzlaşmayı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yeniden birarada Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yeniden birarada Türkiye'de yaz aylarının sessiz katili bir can daha aldı! Türkiye'de yaz aylarının sessiz katili bir can daha aldı! Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı Çöplükte vahşet! 1 aylık bebek cesedi bulundu Çöplükte vahşet! 1 aylık bebek cesedi bulundu Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin Ajda Pekkan'dan konser arasında çok konuşulacak itiraf Ajda Pekkan'dan konser arasında çok konuşulacak itiraf Türkiye'nin 10 yıldır çözülemeyen gizemli bulmacasının ünü sınırları aştı Türkiye'nin 10 yıldır çözülemeyen gizemli bulmacasının ünü sınırları aştı
Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin acımasız eleştirilere sahneden yanıt verdi Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin acımasız eleştirilere sahneden yanıt verdi Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu! Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu! Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var Rize'de facia: Kayıp genç ölü bulunurken AFAD'ın botu devrildi; 1 personel hayatını kaybetti! Rize'de facia: Kayıp genç ölü bulunurken AFAD'ın botu devrildi; 1 personel hayatını kaybetti! İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı Trafik polislerinden vatandaşa darp videosu sonrası çifte soruşturma! Trafik polislerinden vatandaşa darp videosu sonrası çifte soruşturma! MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı ''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı! ''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı! Muharrem İnce ''CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır'' deyip çözüm önerisini açıkladı Muharrem İnce ''CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır'' deyip çözüm önerisini açıkladı