Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü açıkladı: CHP'de 3 kritik isim daha görevden alınacak!

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden kritik atama açıklaması geldi. İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarının ile grup başkanvekillerinin değiştirileceğini duyurdu.

Yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönem teşkilat stratejisi netleşmeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, katıldığı tv100 canlı yayınında parti örgütlerinde yaşanacak kritik görev değişikliklerine dair önemli detaylar paylaştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir İl Başkanları Görevden Alınıyor

Ali Haydar Fırat'ın açıklamalarına göre, Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim kadrosunu şekillendirme süreci Türkiye'nin en büyük üç kentinden başlayacak.

Canlı yayında kamuoyuyla paylaşılan teşkilat planlamasının satır başları şu şekilde...

CHP'nin en kritik örgütleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıklarında görev değişimine gidilecek. Fırat, büyük olasılıkla mevcut il başkanlarının görevden alınarak yerlerine yeni atamaların yapılacağı bir sürecin yaşanacağını belirtti.

Grup Başkanvekillerine Yeni Atama

Değişim rüzgarı sadece il örgütleriyle sınırlı kalmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubunda da revizyona gidilerek, çok yüksek ihtimalle yeni CHP Grup Başkanvekilleri atanacak.

Yeni atamalar sürecinde izlenecek yola da değinen Fırat, Kılıçdaroğlu'nun net bir tavır sergilediğini vurguladı. Bu kapsamlı değişimler yaşanırken, partilileri birbiriyle karşı karşıya getirecek adımlardan kesinlikle kaçınılacağı ifade edildi.