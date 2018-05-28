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  3. 28 Mayıs 2018 14:18

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen terörist öldürüldü

Artvin'de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen ve 1 jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirildi.

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen terörist öldürüldü
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Artvin'de CHP  lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist etkisiz hale getirildi.

İçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"CHP  Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun  içinde bulunduğu konvoya Atvin'de  saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde  faaliyet  gösteren  bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin  açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun  konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir."

DHA

kemal kılıçdaroğlu , terörist
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