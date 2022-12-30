Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği restorana verilen ceza iptal edildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri ziyaretinde toplantı yaptığı ve yemek yediği 'Sinan Chef' isimli restoran 'sigara' cezası almıştı. Restorana yıl başı öncesinde 10 gün kapatma cezası verilirken, cezanın iptal edildiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'de gitmiş olduğu 'Sinan Chef' isimli restorana verilmiş olan 10 günlük kapatma cezasında geri adım atıldı. İşletmenin BirGün'e vermiş olduğu bilgiye göre; restorana 'sigara' gerekçesiyle verilen kapatma cezası iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’de yaptığı ziyarette kanaat önderleriyle toplantı düzenlediği ve yemek yediği Sinan Chef isimli restorana, 'sigara' gerekçesiyle 10 gün kapatma ve 16 bin lira idari para cezası verilmişti.

Yılbaşı öncesi verilen cezayı, mekanın sahibi olan Sinan Yavuz, restoranın Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyururken, restoranın 8 Ocak'ta açılacağını ve 400 kişilik rezervasyonları iptal ettiklerini bildirdi.

Sinan Yavuz, iş yeri önünde çalışanları ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Chef olarak birşey açıklamak zorunda kaldık. İşyerimizde sigara cezası yemişiz. Sigara cezasından dolayı 10 gün kapatma cezası geldi. Şu an ekibimle beraberiz, 10 gün istirahat ediyoruz. Ekibimin maaşını elimden dağıtacağım bu ay. 400 kişilik bir rezarvasyonumuz vardı. Bütün misafirlerimiz tek tek aranarak özür dilenecek."