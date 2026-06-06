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Kılıçdaroğlu'nun yeni iletişim kanalı girişimi kısa sürdü; hesabı askıya alındı

Kılıçdaroğlu'nun yeni iletişim kanalı girişimi kısa sürdü; hesabı askıya alındı
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından yeni bir iletişim kanalı olarak açılan '@CHPBilgi' adlı sosyal medya hesabı, açıldıktan çok kısa bir süre sonra askıya alındı. Hesabın neden erişime kapatıldığı henüz bilinmezken, Kılıçdaroğlu cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, partililer ve kamuoyu ile yeni bir iletişim kanalı kurmak amacıyla harekete geçti.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla açılan '@CHPBilgi' adlı sosyal medya hesabı, yayına girdikten kısa bir süre sonra platform yönetimi tarafından erişime kapatılarak askıya alındı.

Yeni İletişim Kanalı Girişimi Kısa Sürdü

Türk siyasetinde taşları yerinden oynatan mahkeme kararının ardından CHP'nin başına yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi iletişimi ve kamuoyunu bilgilendirme süreçlerini yeniden yapılandırmak için düğmeye basmıştı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun iletişim ekibi, resmi bir bilgi akışı sağlamak üzere '@CHPBilgi' kullanıcı adıyla yeni bir sosyal medya hesabı oluşturdu. Fakat bu girişim, platformun uyguladığı beklenmedik bir kısıtlamayla karşılaştı.

Gözler Yapılacak Resmi Açıklamada

Hesabın açılışından hemen sonra "askıya alındı" (suspended) ibaresiyle karşılaşan partililer ve takipçiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hesabın platform kurallarını ihlal edip etmediği, teknik bir hataya mı kurban gittiği yoksa organize bir şikayet dalgasıyla mı kapatıldığı henüz netlik kazanmadı.
Askıya alınan hesabın yeniden aktif hale getirilip getirilmeyeceği siyaset ve medya dünyasında merak konusu olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden veya CHP'nin resmi kanallarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yaşanan bu dijital krizin nasıl çözüleceği Ankara kulislerinde yakından takip ediliyor.

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Etiketler kemal kılıçdaroğlu CHP Bilgi hesabı CHP CHP sosyal medya Twitter hesabı X hesabı mahkeme kararı siyaset
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