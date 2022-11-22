Kilis'e PKK tarafından roketli saldırı
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan üç roket düştü.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
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