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  3. Kilosu 300 bin TL'den satılıyor... Gelin ve damada takı olarak taktılar

Kilosu 300 bin TL'den satılıyor... Gelin ve damada takı olarak taktılar

Kilosu 300 bin TL'den satılıyor... Gelin ve damada takı olarak taktılar
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen safran, bu kez düğün takısı oldu.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılan ve kilosu 300 bin lirayı bulan safran bitkisi düğünde ilk kez takı olarak takıldı.

Safranbolu'da dünya evine giren Yunus ve Neslihan Basançelebi'nin düğünlerine katılan damadın arkadaşı Ersin Cebeci, çifte düğün takısı olarak safran taktı.

Cebeci, dünya evine giren çiftlere; safranın antidepresan özelliği olduğunu, günlük hayatta ve evliliğin stresinden uzaklaşarak sağlık ve mutluluk diledi.

Her derde deva

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran; akciğer hastalıkları, solunum yolu, öksürük, ateş düşürücü, iştah dengeleyici, kanserli hücreler, cilt hastalıkları, stres, depresyon, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi rahatsızlara iyi geliyor.
Safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

İHA

Etiketler safran takı safran takı oldu Safranbolu
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