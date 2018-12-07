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  3. 07 Aralık 2018 12:37

Kim bu hakime baskı yapabilen AK Parti milletvekilleri ?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru bugün Ankara kulislerine bomba gibi düşecek bir iddiayı kaleme aldı.

Kim bu hakime baskı yapabilen AK Parti milletvekilleri ?
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AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu’nun uyuşturucu baronu İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin serbest bırakılmasında rolü olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru bugünkü yazısında uyuşturucu baronu Zindaşti’nin serbest bırakılmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Necati Doğru, “1 değil 2 mi!” başlıklı köşe yazısında, “Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) serbest bırakan hakim hakkında soruşturma başlattı, görev yerini değiştirdi. Hakim Cevdet Özcan ifadesinde; ‘Eski bir milletvekili beni sürekli aradı ve bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi yönünde telkinde, baskıda bulundu. Devletin bu konuda duyarlılığı olduğunu belirtti’ dedi. Bu hakim HSK kararnamesi ile İstanbul'dan alınıp Erzurum'a atandı” dedi.

“Adalet buraya kadar mı? Kim bu, bir milletvekili? 1 değil 2 milletvekili mi?” sorularını yönelten Doğru yazısında “İktidar milletvekili olduğuna göre, ‘bir hakime baskı ve telkin yapabilme gücünü’nereden aldılar? Hakim kararlannı siyasetçinin baskı ve telkinine vidalamış bir adalet sistemi yaratıldı. Mahkemeler, hakimler, savcılar siyasetin hamle aracı yapıldı. Herkes sormalı: Kim bu milletvekilleri? Açıklanana kadar yazacağım.” ifadelerine yer verdi.

Necati Doğru'nun yazısının tamamı için...

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