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Kim Milyoner Olmak İster'de ''eğitim sistemi bitmiş'' dedirten matematik sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de ''eğitim sistemi bitmiş'' dedirten matematik sorusu

Atv ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı bilgi yarışmasında sorulan matematik sorusu eğitim sistemiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı bilgi yarışmasında bir Türkçe öğretmeni basit bir matematik sorusunu bilemedi.

Yarışamada, Kübra Altıntaş isimli öğretmene “10.000, 1.000, 100, 10 ve 1’in çarpımı kaç eder?” sorusu yöneltildi.

 Soru karşısında oldukça zorlanan yarışmacı önce telefonla joker hakkını, ardından yarı yarıya jokerini kullandı.

Telofanla joker hakında bilgisine başvurulan matematik öğretmeni ise “1’in sonunda 10 tane 0 olacak” yanıtını verdi.

Yarışmadaki ilginç durum ise bu noktadan sonra ortaya çıktı. Doğru yanıtı vermesine rağmen 1’in sonuna 10 tane 0 eklendiğinde ortaya çıkacak sayıyı ne matematik öğretmeni ne de Türkçe öğretmeni hesaplayabildi.

Yarışma, eğitim sistemindeki aksaklıkları ve liyakat konusunu da tekrar gündeme getirdi.

Etiketler kim milyoner olmak ister matematik eğitim sistemi öğretmen soru kenan imirzalıoğlu
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