Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutumadı

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan bir 6 Şubat depremzedesi anlattıklarıyla hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de seyircileri gözyaşları içerisinde bıraktı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yaşayan Aylin Karakuş, anlattıklarıyla izleyenleri gözyaşına boğdu.

29 yaşındaki yarışmacı Aylin Karakuş, hikayesi ile Milyoner'de duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Acı dolu günleri geride bırakarak yaşama tutunan Aylin Karakuş'un anlattıkları Milyonları gözyaşlarına boğdu.

"Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum." dedi ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya sarılarak ağladı.

Hatay'da enkaz altında kalarak, sol bacağını diz üstünden kaybeden Karakuş, depremde annesi ve abisini kaybetmişti.

Karakuş bu acısını şu sözlerle ifade etti;

"O kadar baş edilmez bir şey. Durduk yere kayıplar çok zor. Bir gün bile bacağıma üzülmedim. Aa benim bacağım gitti ben ne yapacağım şimdi? demedim hiçbir zaman. Bu yaşa kadar bacak vardı yürüyebiliyordum ama annem ve abim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti. Ben 30 yaşına nasıl geleceğim diye bazen kendime soruyorum, abim 29 yaşındaydı. Çok zor..."