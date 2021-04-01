Kimin söylediği doğru ? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mı Bakan Selçuk'un mu ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi dönemi için "2 milyon tablet dağıtıldığını" açıklamasına rağmen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı bir rakam vererek kafaları karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Şubat 2021 tarihinde Rize'de 'Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programına katılmış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı 40 bin tableti eleştirmişti. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “2 milyon tablet” ve sadece Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi’nin 50 bin tablet dağıttığını söylemişti.

MEB'İN HEDEFİ 660 BİN!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta ise MEB’in 2 milyon tabletin dörtte birini bile henüz ulaşamadığı ortaya çıktı.

Bakan Selçuk, Tanrıkulu’nun soru önergesine 31 Mart 2021 tarihinde verdiği yanıtta, “Dağıtımı yapılan 500 bin tablet bilgisayarla birlikte 4,5G GSM hatlı 25 GB kotalı internet paketi dağıtımı tamamlanmıştır. Bakanlığımızca tablet bilgisayar ve internet paketi dağıtımı tedarik sürecine bağlı olarak 2021 yılında Mart ayı sonunda 660 bin adedi geçmesi hedeflenmiştir” dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 milyon tablet sayısını açıklamadan önce 2 Şubat’ta ise CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e 359 bin 120 tablet dağıtıldığını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu durumu TBMM’deki grup toplantısında eleştirmişti.

50 BİN DEĞİL 20 BİN TABLET

Ayrıca Şahinbey Belediyesi’nin de 50 bin değil 20 bin tablet dağıttığı ortaya çıkmıştı. Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Askıda Tablet Kampanyası’na ilişkin kendi kurumsal web sitelerinde yer alan haberlerde, Şahinbey’in dağıttığı tablet sayısı 20 bin olarak duyurulmuştu.

Haberlerde yer verilen sayıya göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin, Şahinbey Belediyesi 20 bin, Şehitkamil Belediyesi 10 bin ve Organize Sanayi Bölgesi’nden de (OSB) 10 bin olmak üzere toplamda 60 bin tablet dağıtıldı.