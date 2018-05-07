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  3. 07 Mayıs 2018 22:00

Kimliği eski olanlar dikkat ! Flaş uyarı geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 24 Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılmayacağını açıkladı.

Kimliği eski olanlar dikkat ! Flaş uyarı geldi
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 24 Haziranseçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı. 

AA

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