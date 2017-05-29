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  3. 29 Mayıs 2017 16:11

Kimlik alabilmek için birbirleriyle yarıştılar

Mersin'de bulunan Suriyeli mülteciler geçici kimlik kartı alabilmek için birbirleriyle yarıştılar.

Kimlik alabilmek için birbirleriyle yarıştılar
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Mersin'de yaşamlarını sürdüren Suriyeli mülteciler, geçici kimlik kartı alabilmek için birbirleriyle yarıştı. izdiham yarattı. Kalabalık nedeniyle kapı önünde zaman zaman  izdiham yaşandı.

167 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 320 bini aşkın Suriyeli'nin yaşadığı kentte geçici kimlik almak isteyen yüzlerce Suriyeli  sabahın erken saatlerinde merkez Akdeniz İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne geldi. Toplu şekilde giriş yapılmaması için kapılar kapatılırken, Suriyeliler içeri tek tek alındı. Kalabalık nedeniyle kapı önünde zaman zaman  izdiham yaşandı. Türkçe bilmedikleri için iletişim sorunu yaşayan Suriyeliler, polis tarafından açılan koridordan içeri alındı.

DHA

kimlik , geçici , izdiham , suriyeli