Kimlik alabilmek için birbirleriyle yarıştılar

Mersin'de yaşamlarını sürdüren Suriyeli mülteciler, geçici kimlik kartı alabilmek için birbirleriyle yarıştı. izdiham yarattı. Kalabalık nedeniyle kapı önünde zaman zaman izdiham yaşandı.

167 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 320 bini aşkın Suriyeli'nin yaşadığı kentte geçici kimlik almak isteyen yüzlerce Suriyeli sabahın erken saatlerinde merkez Akdeniz İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne geldi. Toplu şekilde giriş yapılmaması için kapılar kapatılırken, Suriyeliler içeri tek tek alındı. Kalabalık nedeniyle kapı önünde zaman zaman izdiham yaşandı. Türkçe bilmedikleri için iletişim sorunu yaşayan Suriyeliler, polis tarafından açılan koridordan içeri alındı.