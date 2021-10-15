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Kimlik kartlarında yeni dönem başladı

Kimlik kartlarında yeni dönem başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika(NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin, TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak, uzaktan NES yüklenebileceğini açıkladı. Düzenlemeyle birlikte kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.

Türkiye'nin dijital dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Bir süredir resmi kurumlarını mümkün olduğu kadar e-Devlet sistemine entegre eden Türkiye, Elektronik İmza ile bunu bir adım öteye taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bundan sonra Kimlik Kartları güvenli E-imza atabilmek için de kullanılabilecek.

"MEMLEKETİMİZE VE SEKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN"
Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE İŞLEM ZORUNLULUĞU BİTİYOR
Kullanıcılar birkaç önemli işlem dışında her işi için e-İmza kullanabilecek. Islak imzanın zorunlu olduğu alanlar olan veraset, evlenme ve üçüncü tarafın şahitliğine ihtiyaç duyulan emlak alım satım işlemi gibi durumlar kapsamın dışında tutuluyor.

 

Etiketler kimlik kartı e-imza ömer fatih sayan
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