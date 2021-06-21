Kıraç'ın klibindeki tesadüf herkesi şoke etti

Şarkıcı Kıraç, Euro 2020'ye katılan A Milli Takım için 'Haydi' isimli bir marş yayınladı. Ünlü şarkıcının klibindeki detay ise sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2020'ye büyük hayallerle katılan ancak ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçta da Galler'e 2-1 mağlup oldu. İsviçre karşısında son umudunu kullanmak isteyen Türkiye, 3-1'lik yenilgiyle turnuva tarihinin en kötü sonuçlarından birini elde etti.



Sosyal medyadan tepki yağdı

'Bizim çocuklar' unvanıyla turnuvaya katılan ay-yıldızlıların oynadığı futbol herkesin tepkisini çekerken, sosyal medyada "#BizimRuhsuzlar" etiketine binlerce yorum yapıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların oynadığı oyun eleştirilerin çoğunu oluştururken, Mert Müldür'ün mücadelesi ise tebrik edildi.

Kıraç, 8 gol yiyip bir gol atarak dramatik bir şekilde turnuvaya veda etmemizin ardından klibindeki ilginç detayla bir kez daha adından söz ettirdi.