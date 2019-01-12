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  3. 12 Ocak 2019 10:28

Kiraya verdiği evinin içini görünce şoke oldu !

Eskişehir'de kiraladıkları evde izinsiz kazy yapan zanlılar için polis çalışma başlattı.

Kiraya verdiği evinin içini görünce şoke oldu !
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları bir  evde izinsiz kazı yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polise başvuran A.A, 3 hafta önce kiraya verdiği İkiçeşme Mahallesi  Bayıraltı Sokak'taki evini kiralayan kişilerce izinsiz olarak kazı yapıldığını  bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, 2. derece arkeolojik SİT sınırı  içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını,  şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini  belirledi.

 Ekipler, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları başlattı.

AA

kira , kazı , eskişehir
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