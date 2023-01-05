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Kırıkkale'de 952 parça tarihi eser ele geçirildi

Kırıkkale'de 952 parça tarihi eser ele geçirildi
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Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonla Roma ve Osmanlı dönemine ait 952 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, il dışından kente gelen E.R. ile Ö.A.'yı takibe aldı.

Kırıkkale'de tarihi eser satacağı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Çok sayıda tarihi eser bulundu
Şüphelilerin otomobilindeki aramada, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 880 sikke ve madeni para ile 72 parça mühür, yüzük, ok uçları ve hassas terazi bulundu.

Adli işlem başlatıldı
DHA'nın haberine göre gözaltına alınan E.R. ve Ö.A. hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Etiketler kırıkkale tarihi eser polis
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