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Kırıkkale'de korkunç kaza: 6 kişi öldü

Kırıkkale'de korkunç kaza: 6 kişi öldü

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kaman-Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında meydana geldi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Murat Bostancı yönetimindeki otomobil iddiaya göre; döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı otomobile çarptı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken, kaza yerinde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin daha hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan ikincisi de yaşamını yitirdi. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan kişi ile kazada toplam can kaybı sayısı 6'ya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler kırıkkale kaza araba
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