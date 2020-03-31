Kırklareli Valisi Osman Bilgin koronavirüse yakalandı !

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada Bilgin’in test sonucunun pozitif çıktığı, 14 gün süreyle Vali konağında izole altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Kırklarelililer;

Valimiz Sayın Osman BİLGİN’in 31 Mart 2020 Salı günü yaptırmış olduğu Koronavirüs (Covid-19) testi POZİTİF çıkmıştır.

Kırklareli Valiliği görevi resmi olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı KOCAKUNDAKÇI tarafından yürütülecektir.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN kendisini 14 gün süre ile Vali konağında izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağından fiili olarak Valilik görevini yürütecektir.”