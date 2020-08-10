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  3. 10 Ağustos 2020 19:07

Kırklareli'de karantinada olması gereken aile tatile giderken yakalandı!

Kırklareli'nde, koronavirüs tanısı konulan ve karantina altına alınan bir aileden 4 kişi, tatile giderken polis ekiplerinin denetimine yakalandı.

Kırklareli'de karantinada olması gereken aile tatile giderken yakalandı!
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde trafik ve asayiş kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde aynı aileden D.A, S.A, S.A. ve S.A'nın, Kovid-19 tanısı sebebiyle karantinada olmaları gerektiği tespit edildi.

112 Acil Servis ekipleri, 4 kişiyi karantinaya alınmak üzere Demirköy Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavilerine başlanılan ailenin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.

Aile bireyleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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tatil , karantina , korona
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