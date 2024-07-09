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Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Kontrol altına alındı

Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Kontrol altına alındı
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Kırklareli'nde meşe ağaçlarının olduğu ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Koparandere mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle buğday ekili tarla ile ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu 500 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Etiketler Kırklareli yangın orman
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