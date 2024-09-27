Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda; 68 gram kubar esrar, 725 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu, 4 kök skunk, 2 gram bonzai, ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 tabanca ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 32 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İHA
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