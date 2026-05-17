Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da 2'nci kez yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda merkezli uyuşturucu kartelinin yöneticilerinden W.L., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin Pendik'te düzenlediği nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

2024 yılında Türkiye'de gözaltına alınıp mahkeme kararıyla serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan 51 yaşındaki şüpheli, aylar süren istihbarat takibinin ardından ikinci kez emniyetin ağına takıldı.

İadesi İstenen Baronun Emniyet Sorgusu Sürüyor

Uluslararası suç örgütü lideri Joseph W.L.'nin kardeşi olduğu öğrenilen ve kartelin en kritik isimleri arasında yer alan W.L., "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında Hollanda makamlarınca aranıyor. İstihbarat Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin radarına girmesinin ardından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan uyuşturucu baronunun emniyetteki sorgusu aktif olarak devam ediyor.

Tahliye Skandalı ve HSK'nın Müdahalesi

W.L.'nin mensubu olduğu çeteye yönelik Haziran 2023'te yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alınmış, aralarında "Kara Mamba" lakaplı Isaac Bignan ve Jurean Anthony Finix'in de bulunduğu suç ağına ait 1,1 milyar liralık mal varlığına el konulmuştu. Ancak 2024 yılındaki yargılama sürecinde W.L. dahil bazı şüpheliler mahkemece serbest bırakılmıştı.

Savcılığın bu karara itirazı üzerine İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheliler hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarsa da sanıkların çoktan firar ettiği anlaşılmıştı. O dönem, aralarında mafya üyelerinin bulunduğu 15 kişiyi tahliye eden 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyeti, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla açığa alınarak görevden uzaklaştırılmıştı.

