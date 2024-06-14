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Kırmızı bültenle aranan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
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İstanbul'da karıştığı ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu yakalandı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki O.M.A. hayatını kaybetti. Kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu T.C. ABD'ye kaçtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne oğul hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. 

Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin yakalandığı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve T.C. ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz'' açıklamasını yaptı. 

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden O.M.A. hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

 

Etiketler eylem tok yazar abd kırmızı bülten
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