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Kırmızı bültenle aranıyordu, Marmaris'te yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, Marmaris'te yakalandı
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Interpol tarafından ''insan ticareti'' suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Marmaris'te olduğunu belirledi.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

Etiketler Marmaris İnterpol kırmızı bülten
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