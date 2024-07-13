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Kırmızı bültenli baronların nasıl Türk vatandaşı oldukları ortaya çıktı

Kırmızı bültenli baronların nasıl Türk vatandaşı oldukları ortaya çıktı
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Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranırken, yakalanan ve Türk vatandaşlıkları aldıkları tespit edilen suç örgütü baronlarının vatandaşlık hakkını nasıl aldıkları ortaya çıktı.

TBMM Dışişleri Komisyonunda, 400 bin dolara konut alıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan uyuşturucu baronları tartışıldı.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberine göre milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Vali İbrahim Taşyapan’a “Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suçlular nasıl Türk vatandaşı olabiliyor’’ diye sordu. Taşyapan ise “İnterpol’den kaynaklanan gecikmeler var, bazı bilgiler bunlar vatandaş olduktan sonra bize ulaşıyor. Vize alırken de araştırma yapılıyor ama neticede vizeyle Türkiye’ye geliyorlar’’ dedi. Kırmızı bültenle aranmalarına rağmen önce vize alan sonra da vatandaş olan iki isimden Hırvat Maximilyen Rifkin’ın adını Cem Cansu, Mark Groagan’ın da Can Yavuz olarak değiştirdiği belirlendi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı 2018’de 250 bin dolara gayrimenkul alanın vatandaş olabildiğini belirterek, “Bu evi 3 yıl geçince dolar bazında 4-5 misli fiyata satıyor, hem vatandaş oluyor hem de kar ediyor. Türkiye Cumhuriyeti açık ara içerde. Bu arkadaşları vatandaş yapıp, üstüne para veriyoruz’’ dedi.

Genel Müdür İbrahim Taşyapan ise şu detayları verdi: “Bir kişi, vatandaş olmadan ve olduktan sonra suça karıştığıyla ilgili Emniyet ve MİT’ten bilgi geldiğinde vatandaşlığı geri alınıyor. 6 aydan fazla hapis cezası varsa zaten vatandaş olamaz.  Başka ülke vatandaşı olduğu için oralardan sağlıklı bilgi almak veya Interpol’deki gecikmeden kaynaklananlar oluyor. Kişinin suçu bilindiği hâlde vatandaş yapılıyor gibi bir şey olamaz. Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncalı olan hiç kimse vatandaşlık alamaz.’’

 

 

Sözcü

Etiketler türk vatandaşlığı vatandaşlık baronlar baron kırmızı bülten
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