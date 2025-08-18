Kırmızı et yerine yapay et geliyor iddiaları sonrası ilk resmi açıklama

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'de yapay et üretilecek" ve "Türkiye’de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor" yönündeki haber ve iddiaları reddederek İklim Kanunu'nda yapay et konusuyla ilgili hiçbir kelime olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından, son dönemde ortaya atılan 'yapay et' iddialarıyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. X hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Yumaklı bu iddia ve haberleri sert bir dille yalanladı.

 Bakan Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde:

"İKLİM KANUNUNU ÖNE SÜRÜP DOLANDIRICILIK YAPANLARA DİKKAT!

Son günlerde İKLİM KANUNU üzerinden tamamen asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz.

Bunların başında “Türkiye’de yapay et üretilecek” ve “Türkiye’de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor” yalanları geliyor.

"YAPAY ET İLE İLGİLİ BİR KELİME DAHİ BULUNMAMAKTADIR"

Buradan bir kez daha açık ve net söylüyorum:

İklim Kanunu’nda yapay et ile ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur.
Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır.

Diğer taraftan, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ediyoruz. SAT1 serotipine karşı geliştirdiğimiz 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettik. Aşı üretimimiz ve aşılamalarımız devam ediyor. Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlıyoruz.

Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da “Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın” diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza “Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın” diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz.

Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız. Son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdik. Açıkladığımız Hayvancılık Yol Haritamızla genç ve kadın üreticilerimizi ve küçük aile işletmelerini öncelikli olarak destekliyoruz.

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Bir kez daha altını çizmek istiyorum:

Hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Türkiye’nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada yayılan yalan haberlere, kulaktan dolma söylentilere itibar etmeyiniz.

Ayrıca bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunuz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç tereddüt etmeden adli mercilere şikâyet ediniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticimizin hakkını, vatandaşımızın güvenini korumak için, hem sahada hem de hukuk önünde gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum."

 

