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Kırmızı ete sadece son 10 günde gelen zam isyan ettirdi

Kırmızı ete sadece son 10 günde gelen zam isyan ettirdi
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Ticaret Bakanlığı Ramazan Bayramı'na sadece birkaç gün kala kırmızı etteki fahiş fiyatlar ve stokçuluk için 81 ilde denetimlere başlandığını açıklamıştı. Ancak et fiyatlarına sadece son 10 günde tam 50 TL zam geldiği ortaya çıktı...

Ticaret Bakanlığı dün "Kırmızı ette stokçuluğa ve fahiş fiyata geçit yok" ifadeleriyle bir açıklama yapmıştı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kırmızı ette illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır" ifadeleri yer almıştı.

Ancak Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Ramazan ayına girilmesiyle birlikte kırmızı et fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, dana karkas etin kilogram fiyatı sadece 10 gün içinde 430 liradan 480 liraya yükseldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin verilerine göre de bölge ortalamalarında 20 lirayı bulan artışlar kaydedildi.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, sosyal medyada yayılan "fiyatlar artacak, hayvan kestirmeyin" içerikli paylaşımların bu artışta etkili olduğunu ifade etti. Tüfekçi ayrıca, Marmara bölgesinde kıvırcık kuzunun karkas fiyatının 655 liraya ulaştığını, kıyma etin kilogram fiyatının ise bölgeye bağlı olarak 750 ila 900 lira arasında değiştiğini belirtti.

 

Etiketler Kırmızı et kırmızı ete zam zam bayram zammı ramazan zammı
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