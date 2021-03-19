Kırmızı ilde durum vahim: 45 öğretmen korona oldu, 11 okul tatil edildi

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Trabzon'da salgının başlamasından bu yana 5 öğretmen hayatını kaybetti. Test sonucu pozitif çıkan 45 öğretmenin tedavisi sürerken, 11 okulda ise eğitime ara verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü illerin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde sıkı denetim ve kontroller devam ediyor.

Geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32’ye gerileyip, düşüş olsa da yine en fazla vakanın görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alan Trabzon’da filyasyon ekipleri virüsün izini sürüp, temaslı kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vaka sayısında düşüş olmasına rağmen, ‘kırmızı’ renkle işaretlenen ‘çok yüksek riskli’ il durumundan kurtulamayan Trabzon’da, koronavirüs salgını sürecinde 5 öğretmenin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; toplam 12 bin öğretmenin görev yaptığı kentte; Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 45 öğretmenin tedavisinin sürdüğü, temaslı 70 öğretmenin de ev izolasyonunda olduğu, 11 okulun ise salgın tedbirleri kapsamında eğitme ara verildiği belirtildi.

VAN'DA, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ 'KORONAVİRÜS' KARARLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak paylaştığı vaka oranı haritasında mavi kategorideki 'düşük riskli iller' arasında yer alan Van'da okullar, kontrollü olarak açılırken, bazı okullarda tedbirlerin ihlal edildiği tespit edildi. Van Valiliği'nce yapılan açıklamada, özellikle okullarda kurallara dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığı kaydedildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında, tedbirlerin devam etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi istendi.

Kararla öğretmenlerin okullarda ve özellikle öğretmenler odasında bir araya gelerek, toplu halde yemek yemeleri yasaklandı. Uymayanlar hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği adli ve idari ceza uygulanacağı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca öğrenci ve velileri ile ilgili de karar aldı. Velisinin test sonucu pozitif veya izolasyonda olan çocukların okula gelmeleri yasaklandı. Bu karara uymayanlara adli ve idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.