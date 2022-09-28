  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Kırmızı kategoriye'' bir çizik daha

''Kırmızı kategoriye'' bir çizik daha

''Kırmızı kategoriye'' bir çizik daha

MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Etiketler mit kırmızı kategori pkk terör terörist operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozu ile sosyal medyayı salladı
NASA o anları yayınladı: İşte DART ile asteroidin çarpışma anı
Dolar aldı başını gidiyor! Rekor üstüne rekor! İşte Dolar, Euro ve altında son durum
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında canlı yayında gözaltı
Ardahan'daki depremin ardından korkutan uyarı: Evlere girmeyin
65 yaş üstü ve kronik hastalar için yeni aşı kararı
Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için en net açıklama!
2023 asgari ücret için bomba tahmin: 9 bin 900 TL
26 ilimizde yağış bekleniyor, ardından da yaz geri geliyor!
O sözler sonrası İYİ Parti ile DEVA Partisi karşı karşıya geldi!