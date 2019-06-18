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  3. 18 Haziran 2019 23:43

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü !

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te öldürülen teröristin Kırmızı Liste kategorisindeki Şerif Yakut olduğunu açıkladı. Terörist 4 milyon TL ödülle aranıyordu.

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü !
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Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin kırmızı kategorideki Şerif Yakut olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından şu açıklama yapıldı:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen ”Şehit J.Onb. Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu’nda” etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon TL ödülle Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakutolduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin; son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir."

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