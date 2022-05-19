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Kış bitmek bilmedi! Mayıs ayında kar yağışı

Kış bitmek bilmedi! Mayıs ayında kar yağışı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yaylada yeşil alanlar beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

Etiketler amasyas kar yağışı
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