Kış da, kar tatilleri de geri döndü: İki ilimizde okullar tatil edildi

Soğuklar yeniden Türkiye'yi etkisi altına alırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da ve Van'ın bazı ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ağrı'nın ardından Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.