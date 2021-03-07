Kış daha bitmedi! Yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi geliyor

Çarşamba günü yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''Bu yağışlı sistem tekrardan Marmara’dan başlayarak yağmuru artıracak, bu arada sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düşecek'' dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



"KIŞ DEVAM EDECEK"

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu hafta bizi bekleyen hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Şen'in açıklamaları şu şekilde:

Mart ayı baharın ilk ayıdır normalde ama mevsimler değiştiği için baharın ilk ayı olamayacak. Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasına devam edecek.

Bugünden itibaren Batı bölgelerimizde yağmur yağışı gidiyor, ama doğu bölgesinde kar yağışı devam ediyor. Sadece Salı günü ara veriyor.

Mart karı biraz daha fazla olur nemden dolayı. Yeni karın riski var. Eski karın üzerine yenisi yağınca çığ tehlikesi oluşuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da çığ riski var. Yağışlara baktığımız zaman mevsim normallerinin bir iki derece aşağısında gittiğini görüyoruz. Batı da

Batı’da yağışlar bitti ama İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’de yağışlar devam ediyor. Salı günü bir tek Akdeniz bölgesinde biraz yağmur var.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çarşamba akşamdan itibaren yeni bir yağışlı sistem geliyor. Bu yağışlı sistem tekrardan Marmara’dan başlayarak yağmuru artıracak, bu arada sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düşecek. Perşembe’den itibaren devam edecek.

Eskişehir, Kütahya, İç Anadolu bölgelerinde, Doğu Anadolu Bölgesinde kar olacak.

Bu gece Hatay ve Osmaniye’de şiddetli yağış olabilir, Batı’da yağış bitti.

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