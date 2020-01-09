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  3. 09 Ocak 2020 09:32

Kış gelmeden bahar geliyor! Yağmura, kara, fırtına ve soğuğa veda edin!

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzeyindeki yağışlar dışında kalan bölgelerde güneşin tekrar yüzünü göstereceği belirtildi. İşte 5 günlük hava tahminleri...

Kış gelmeden bahar geliyor! Yağmura, kara, fırtına ve soğuğa veda edin!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. 

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği beklentisi var.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körfezi'nde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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