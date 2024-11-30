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Kış gelmeden, kış lezzetine zam geldi

Kış gelmeden, kış lezzetine zam geldi
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Kış aylarının değişilmezlerinden biri olan kestaneye geçen yıla kıyasla tam yüzde 70 zam geldi.

Eskiden sıcacık kestaneler el ısıtırdı şimdi ise cep yakıyor. Geçen yıl keyifle tüketilen kestaneler, bu yıl zam furyasından nasibini aldı.

Pazarlarda ve sokaklarda yerini alan kestane satıcılarında, kestanelerin fiyatı altınla yarışıyor.

Geçen yıla oranla bu yıl yüzde 70 zam gelen kestane artık lüks oldu.

Fiyatı altınla yarışan kestanenin 19 tanesi yani 250 gramı 250 liraya, 500 gramı 500 lira, 750 gramı 750 lira, 1 kilogramı ise 1000 liraya satılıyor.

 

Etiketler kesatane zam kestaneye zam
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