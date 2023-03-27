Kış geri döndü... Kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, bugün başlayacak olan yağışlar, sağanak ve kar olarak devam edecek.. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege Bölgesinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA İÇİN "KARLA KARIŞIK YAĞMUR" UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yarın ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

HAVA SICAKLIKLARI 5-10 DERECE AZALACAK

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte yağışların; yarın, İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, salı ve çarşamba kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA İÇİN 'ZİRAİ DON' UYARISI

​Bölgede çarşamba gününden itibaren hafif, güneydoğusu kısmında (Sakarya ve Yalova) ise kuvvetli zirai don olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, tarımsal faaliyetle ile uğraşanlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.