Kış geri geldi! Kar ve yağmur bu illerimizi fena vuracak

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği; yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görüleceği; Batı Karadeniz Bölümü ile Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi) bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur(21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar (10-25cm) yağışına dönüşeceği ve sebep olabileceği kıyı kesimlerde sel, su baskını, iç kesimlerde tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















