Kış geri geldi! Yağışlı hava ne kadar sürecek ?

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.



Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına (50-80 km/sa), Marmara ile Ege’de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esecek.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Bölgede etkili olan sağanak yağmurlar rüzgarları daha da şiddetlendirecek.

Marmara Bölgesi'nde görülen lodosun taşıdığı nemli hava ise İstanbul'da öğle saatlerinde sonra şiddetli yağışı başlatacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda ise, ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Şubat Çarşamba Marmara Bölgesi’nde öğle saatlerinde başlayan ve 27 Şubat Perşembe etkisini kaybedecek lodos fırtınası için meteorolojik uyarıda bulundu'' ifadelerini kullandı.

CUMARTESİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre ise yurt genelinde, cumartesi günü sağanak yağış, kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















