Kış günü bahar havasına yağış molası! Yağışlar geri geliyor

Meteoroloji'den 19 Aralık Perşembe günü için gelen son hava durumu tahminlerine göre yurtta yağış beklenmezken, İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SİS UYARISI

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







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