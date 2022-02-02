Kış Kartalı harekatının detayları belli oldu

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu. 60 hava aracının katıldığı operasyonda 80 hedef tahrip edildi. Vurulan hedefler arasında PKK'nın sözde yöneticilerinin toplandığı bir karargah da var.

Irak ve Suriye kuzeyindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı harekatın ayrıntılarını paylaştı.

Alınan bilgiye göre, Bakan Akar'ın beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği "Kış Kartalı Harekatı" ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.



YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT

Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilen Kış Kartalı Harekatı'nda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

SINIRDAN 165 KİLOMETRE İÇERİ GİRİLDİ

Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı. Uçaklar, Irak sınırından 165 kilometre derinlikteki Karacak ve 85 kilometre derinlikteki Sincar ile Suriye sınırından 9 kilometre derinlikteki Derik'teki hedefleri tam isabetle eş zamanlı vurdu.

60 HAVA ARACI

60 civarındaki hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekatı'nda 3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi.

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait mühimmat depolarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

SÖZDE YÖNETİCİLER DE VURULDU

Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina da harekatla vuruldu.

Operasyon sırasında terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında.